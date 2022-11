"Que seja por outra via". Associação de Municípios exige pagamento de despesas Covid-19

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai continuar a exigir as verbas que as autarquias gastaram com a Covid-19, mesmo depois de a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ter indicado que o Governo está sem condições para assegurar o pagamento dos 156 milhões de euros. Em reação à notícia desta quinta-feira, a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, diz que, se não for através do Fundo de Solidariedade da União Europeia -- do qual, segundo Abrunhosa, só restam 20 milhões de euros -- há outras formas de o executivo conseguir esta verba.

"Vamos continuar a negociar com a sra. ministra e com o Governo. Uma vez que o Governo não pode, através do Fundo Europeu de Solidariedade, satisfazer esta reivindicação, que seja por outra via. Não nos compete a nós encontrar uma fonte de financiamento. Parece-nos justa [a reivindicação] e portanto no caderno reivindicativo que continuará presente este será um ponto que manteremos em discussão."

A presidente da ANMP está no Parlamento esta quinta-feira de manhã, para a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023). Sobre a proposta, Luísa Salgueiro diz que vai no caminho certo mas que ainda é insuficiente, exigindo, entre outras coisas, o fim do corte de 5% nos salários dos titulares de cargos políticos.