O PSD vai avançar com um projecto de revisão constitucional.

O presidente do partido, Luis Montenegro, convocou o Conselho Nacional para a próxima semana para debater o projecto de revisão.

Quando Montenegro disputou a liderança com Rui Rio, o atual líder do partido considerou que não era a altura para abrir um processo de revisão constitucional e Rio acabou por deixar cair as propostas em maio.

Agora, Luis Montenegro apresenta o projeto, um mês depois de o Chega ter também apresentado um projeto.