PSD vai avançar com projecto de revisão constitucional

O PSD vai avançar com um projeto de revisão constitucional.

O presidente do partido, Luis Montenegro, convocou o Conselho Nacional para a próxima semana para debater o projecto de revisão.

Quando Montenegro disputou a liderança com Rui Rio, o atual líder do partido considerou que não era a altura para abrir um processo de revisão constitucional e Rio acabou por deixar cair as propostas em maio.

Agora, Luis Montenegro apresenta o projeto, um mês depois de o Chega ter também apresentado um projeto.

O ex-ministro Miguel Poiares Maduro está a coordenar o projeto de revisão constitucional do PSD, em articulação com a direção do partido e da bancada.

O antigo ministro Adjunto de Pedro Passos Coelho foi um dos principais apoiantes de Jorge Moreira da Silva, adversário derrotado do atual presidente do PSD, Luís Montenegro, nas diretas de maio, e, antes, tinha estado no núcleo duro da campanha de Paulo Rangel contra Rui Rio.

Em entrevista à Renascença e ao Público, no início de setembro, Luís Montenegro considerou que uma revisão constitucional e a alteração das leis eleitorais “não eram prioridades”, mas sem afastar a possibilidade de participar no processo.

“Não são prioridades neste momento, mas evidentemente não nos colocaremos de parte nem numa matéria nem noutra. É conhecido que eu herdei no PSD dois projetos, um de revisão constitucional, outro de revisão das leis eleitorais, e tal como disse, iria ter em consideração o trabalho feito, que é meritório. Quando o assunto se recolocar, nós aprimoraremos as nossas propostas, sendo certo que não existe revisão constitucional há vários anos porque o PS não quer.”, disse Luís Montenegro no programa Hora da Verdade.

A anterior direção do PSD, liderada por Rui Rio, apresentou publicamente um projeto de revisão da Constituição no verão do ano passado, que não chegou a entregar no parlamento devido, primeiro, à dissolução da Assembleia da República e, depois, por se estar em campanha interna para a presidência do partido.

Nessa ocasião, o então candidato Luís Montenegro discordou que a direção em funções entregasse quer o seu projeto de revisão constitucional quer de alteração da lei eleitoral da Assembleia da República no parlamento.

[notícia atualizada às 14h20]