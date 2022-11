Ministro da Educação solidário com professores em greve

“Obviamente, todos estamos solidários com quem reclama melhores condições de trabalho e vamos gerindo com responsabilidade e razoabilidade os sucessivos orçamentos”, declarou o ministro da Educação.

João Costa falava esta quarta-feira, no Parlamento, onde está a detalhar o Orçamento do Estado para 2023 na área da Educação.

O ministro da Educação garantiu esta quarta-feira aos deputados que 86% dos professores estão já vinculados.

Questionado pelo PS, no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, João Costa atualizou o número: mais de 18 mil docentes com vínculo ao Estado desde 2015.



O ministro da Educação, que para a semana vai reunir-se com os sindicatos de professores, anunciou que uma das propostas em cima da mesa é redimensionar os quadros de zona pedagógica.



Outra proposta para a negociação é vincular os professores nas regiões onde há mais falta de docentes, salientou João Costa.