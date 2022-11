Iniciativa Liberal. Carla Castro vai aceitar decisão do Conselho Nacional sobre convenção eletiva

Carla Castro, candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL), não vai propor qualquer data para a convenção eletiva e acatará a decisão do Conselho Nacional de domingo, abstendo-se nas votações sobre o calendário eleitoral.

"Eu não vou propor nenhuma data, eu vou aceitar aquilo que os conselheiros decidirem. As condições de partida não foram iguais e eu tomei a decisão com base nos dados que tinha e decidi avançar, o que significa que estarei preparada para as eleições em dezembro. Se for adiado, também estarei obviamente preparada para ser em janeiro", referiu Carla Castro.

Na terça-feira, também Rui Rocha, o outro candidato na corrida à liderança da IL, considerou que o único condicionamento das eleições internas é "insistir num calendário mais curto" e recusar o adiamento da convenção para janeiro.

Questionada sobre como votará esta proposta do seu opositor, Carla Castro adiantou que se vai abster em todas as votações sobre o calendário eleitoral que terão lugar no Conselho Nacional de domingo que vai aprovar a data e o regimento da convenção eletiva da qual sairá o sucessor de João Cotrim Figueiredo.