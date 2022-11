Costa reitera a Olena Zelenska o "firme compromisso" de Portugal no apoio à Ucrânia

O primeiro-ministro recebeu esta quarta-feira em São Bento a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, e reiterou “o firme compromisso” de Portugal no apoio ao país e aos “enormes” desafios com que se confronta.

A posição foi transmitida por António Costa na sua conta na rede social Twitter, após ter estado reunido com Olena Zelenska, mulher do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Reiterei o firme compromisso de Portugal no apoio à Ucrânia e o nosso empenho em encontrar soluções para os enormes desafios com que o país se confronta”, escreveu o líder do executivo português.