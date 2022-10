Semana dos quatro dias. Governo apresenta projeto-piloto na próxima quarta-feira

O Governo vai apresentar na próxima quarta-feira o projeto-piloto da semana dos quatro dias.

A Renascença apurou que este será o ponto único da reunião do Conselho Permanente de Concertação Social que o Governo acaba de convocar.

Os parceiros sociais receberam a convocatória na noite desta sexta-feira.

Há cerca de uma semana, uma fonte do Ministério do Trabalho admitia à agência Lusa que o lançamento do estudo sobre a semana de quatro dias “será feito ainda em 2022, com a inscrição das empresas interessadas e uma primeira fase de preparação e calibração de expectativas, com o objetivo de concretizar o projeto-piloto em 2023“.

O ministério garantiu ainda que a participação das empresas no projeto-piloto será “voluntária e reversível, assegurando sempre os direitos dos trabalhadores”, ou seja, sem corte salarial.