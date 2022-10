Santos Silva apela à união do centro-esquerda nas próximas presidenciais

O presidente da Assembleia da República defendeu ser “da responsabilidade de todos” que o centro-esquerda se una nas próximas eleições presidenciais, assegurando que ajudará a que isso aconteça, mas considerou “ridículo” estar já a antecipar o sufrágio.

“Eu acho que é responsabilidade de todos, incluindo de mim próprio, que a grande área política do centro-esquerda e dos milhões de portugueses que nela se reconhecem, esteja unida na próxima eleição presidencial. Foi, infelizmente, uma coisa que não sucedeu nem em 2006, nem em 2011, nem em 2016 e mesmo em 2021”, afirmou Augusto Santos Silva, numa entrevista ao canal televisivo CNN Portugal divulgada esta sexta-feira à noite.

Questionado se irá ajudar a que isso aconteça, o presidente da Assembleia da República respondeu “claro”, mas rejeitou adiantar se pretende candidatar-se às eleições presidenciais, reiterando apenas que não descarta, à partida, qualquer cenário.

“O que eu digo, em 2022, é que não sei o que vai ser o meu futuro. O meu presente sei: é ser presidente da Assembleia da República. (…) Quanto a eleições presidenciais, seria ridículo estar a discutir em 2022 algo que só vai suceder em 2026”, defendeu.

Sobre as suas relações com o Chega, Augusto Santos Silva referiu que, até ao momento, nunca tirou a palavra a ninguém, sendo que, nos dois casos em que lhe pareceu que se estava a desenvolver “um discurso ofensivo em relação a uma comunidade étnica ou em relação aos estrangeiros que vivem” em Portugal, decidiu intervir, “tornando claro que essa não era a posição do parlamento português”.

“Uma das características requeridas por esta cadeira [de presidente da Assembleia da República] é a frieza, é preciso não se deixar levar pelo primeiro impulso, é preciso ter calma, ter paciência, ter moderação, ter distanciamento”, sublinhou.