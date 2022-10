E se Moedas tiver de governar em duodécimos? Executivo está "preparado para tudo, sem medo de nada"

A apresentação e discussão do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa (CML) deverá acontecer ao longo das próximas semanas, a aprovação não está garantida e na equipa de Carlos Moedas já se admite o cenário de governar em duodécimos, embora ninguém acredite muito nas ameaças dos deputados municipais do PS de não viabilizarem a proposta. "Não é expectável", atira uma fonte do executivo.



No balanço do primeiro mandato da coligação "Novos Tempos", os deputados do PS na Assembleia Municipal avisaram Carlos Moedas que não irão viabilizar o documento "às cegas", com o socialista Manuel Lage a colocar mesmo a hipótese de o executivo ter de governar em duodécimos, ou seja, com o orçamento do ano anterior.

À Renascença, fonte da equipa de Moedas garante que "o executivo estará sempre preparado para governar. Preparado para tudo e sem medo de nada". Na coligação "Novos Tempos" a convicção é que não será por causa de um chumbo do orçamento que a toalha será deitada ao chão.

Se for preciso optar por governar em duodécimos, que seja. "Estaremos sempre em condições de responder se a oposição for irresponsável. Não seremos irresponsáveis", garante a mesma fonte.

Em boa verdade, no executivo de Moedas não se acredita muito que o PS concretize a ameaça de chumbo do orçamento do próximo ano. A mesma fonte da equipa de Moedas refere mesmo que seria uma "surpresa" que não fosse aprovado. Seria dar gás à "narrativa de que o presidente se tem vitimizado".