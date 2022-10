Conselho de Estado pede medidas para "mitigar inflação" e combater pobreza

No Conselho de Estado foi "realçada a importância de concretizar políticas que permitam mitigar a inflação e seus efeitos", refere a nota de Belém.

A informação foi avançada num comunicado divulgado pela Presidência da República, no final da reunião realizada esta sexta-feira à tarde na Cidadela de Cascais.

Os conselheiros de Marcelo Rebelo de Sousa também consideram que é necessário "incentivar o crescimento, tendo como preocupação o combate à pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e bem-estar dos cidadãos. E conjugando exigências prementes de curto prazo com perspetivas de médio e longo prazo”.

A taxa de inflação aumentou para 10,2% em outubro, de acordo com as estimativas rápidas do INE, divulgadas esta sexta-feira. É o valor mais alto desde 1992.

O Conselho de Estado desta sexta-feira teve como único ponto da ordem de trabalhos: “Análise sobre a situação económica e social em Portugal”.



"No contexto das intervenções dos Senhores Conselheiros, foram examinados os obstáculos e os desafios que se colocam a Portugal, em termos económicos e sociais, face ao atual quadro de incertezas e dificuldades, quer a nível nacional, quer a nível europeu e mundial", refere o comunicado da Presidência da República.