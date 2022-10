BE considera vistos gold "um cancro da economia"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou hoje que titulares dos "vistos gold", medida que considera "um cancro da economia" nacional, recebam os 125 euros do Governo, e pessoas com "zero rendimentos" não tenham acesso ao apoio.

O que isso demonstra é que este apoio extraordinário dos 125 euros "é uma medida mal desenhada", afirmou aos jornalistas a líder do Bloco de Esquerda (BE), após uma reunião com a administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Catarina Martins questionou como é possível que titulares de "vistos gold" estejam a receber o apoio extraordinário dos 125 euros, "quando tanta gente que não tem rendimento não recebe os 125 euros".

Em Évora, a coordenadora do BE reagia à notícia avançada hoje pelo semanário Expresso de que titulares de "vistos gold" estão a receber o apoio extraordinário de 125 euros criado pelo Governo para ajudar as famílias a fazer face aos efeitos da subida do custo de vida.

A líder "bloquista" recorreu ao exemplo de uma mãe que, em 2021, como "as escolas ainda fecharam", tenha acabado "por não ter solução para a sua família" e perdido o emprego.

"E acaba até por já nem ter acesso ao subsídio de desemprego e ficou sem nenhuma prestação social", pelo que agora "tem zero rendimentos, está em casa e não recebe os 125 euros", disse, relatando que recebe "imensas cartas de pessoas desesperadas que não têm nenhum rendimento, muitas vezes mulheres que cuidam dos filhos ou dos pais".