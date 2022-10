OE 2023 aprovado na generalidade. "Bom instrumento para enfrentarmos a crise", diz Costa

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023 foi aprovada esta quinta-feira na generalidade. Só os deputados do PS votaram a favor.

PSD, Iniciativa Liberal, Chega, PCP e Bloco de Esquerda votaram contra o documento do Governo com as contas e medidas para o próximo ano.

Os deputados únicos do PAN, Inês Sousa Real, e do Livre, Rui Tavares, abstiveram-se.

A votação final global está marcada para 25 de novembro.

À saída do hemiciclo, o primeiro-ministro, António Costa, recuou um ano e elogiou a proposta de OE2023.

“Só tenho uma coisa a dizer. É muito simples. Faz hoje exatamente um ano desta votação na generalidade resultou uma crise. Felizmente um ano depois, desta votação resulta um bom instrumento para enfrentarmos a crise que estamos a viver”, disse António Costa, aos jornalistas.



