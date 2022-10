Isaltino Morais acusado de prevaricação em novo processo judicial

O presidente da Câmara de Oeiras está acusado de prevaricação de titular de cargo político, segundo avança a SIC Notícias.

Segundo a acusação do Ministério Público, Isaltino Morais terá beneficiado uma empresa de construção civil em várias Parcerias Público-Privadas, que terão lesado a autarquia em milhões de euros.

Juntamente com Isaltino Morais, estão também acusados o ex-vice-presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, os antigos presidentes das Câmaras de Mafra, José Ministro dos Santos, e de Odivelas, Susana Amador, e, ainda, o administrador da empresa de construção civil.

Isaltino Morais foi eleito presidente da Câmara de Oeiras em 2017, como independente. Foi eleito pela primeira vez em 1985 e renovou mandatos sucessivamente, entre 1989 e 2009.

Em 2002, suspendeu o cargo de presidente da Câmara de Oeiras para ser ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente durante o Governo de coligação PSD-CDS, liderado por Durão Barroso.

Sem se referir diretamente a este caso, fonte do Ministério Público contactada pela Renascença remete para um comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) que confirma que o Ministério Público acusou seis titulares e ex-titulares de cargos políticos e dois presidentes de conselhos de administração de empresas de prevaricação de titular de cargo político.

“O Ministério Público deduziu acusação contra oito arguidos indiciados pela prática de crimes de prevaricação de titular de cargo político”, pode ler-se.

Um longo histórico de casos na Justiça

Em 1998, uma denúncia anónima contra Isaltino Morais levou à abertura de um inquérito da Polícia Judiciária para investigar suspeitas relacionadas com as funções exercidas pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que então detinha o pelouro do planeamento e gestão urbanística, com poderes de autorização e licenciamento de obras.

Em 2003, foi iniciada recolha de prova, o que levou à sua demissão do Governo do cargo de ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.

Em causa está a doação de um terreno ao presidente da Câmara Municipal de Oeiras pelo município de São Vicente, em Cabo Verde e as operações bancárias realizadas na Union des Banques Suisses e no KBC Bank Brussel.

Em 2005, Isaltino suspendeu a militância no PSD, depois de o partido lhe ter recusado o apoio à recandidatura a Oeiras, uma vez que, desde junho desse ano, era arguido em processos de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de poder.