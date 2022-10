Isaltino Morais acusado de prevaricação em novo processo judicial

O presidente da Câmara de Oeiras está acusado de prevaricação de titular de cargo político, segundo avança a SIC Notícias.

Segundo a acusação do Ministério Público, Isaltino Morais terá beneficiado uma empresa de construção civil em várias Parcerias Público-Privadas, que terão lesado a autarquia em milhões de euros.

Juntamente com Isaltino Morais, estão também acusados o ex-vice-presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, os antigos presidentes das Câmaras de Mafra, José Ministro dos Santos, e de Odivelas, Susana Amador, e, ainda, o administrador da empresa de construção civil.

Isaltino Morais foi eleito presidente da Câmara de Oeiras em 2017, como independente. Foi eleito pela primeira vez em 1985 e renovou mandatos sucessivamente, entre 1989 e 2009.

Em 2002, suspendeu o cargo de presidente da Câmara de Oeiras para ser ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente durante o Governo de coligação PSD-CDS, liderado por Durão Barroso.

Um longo histórico de casos na Justiça

Em 1998, uma denúncia anónima contra Isaltino Morais levou à abertura de um inquérito da Polícia Judiciária para investigar suspeitas relacionadas com as funções exercidas pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que então detinha o pelouro do planeamento e gestão urbanística, com poderes de autorização e licenciamento de obras.

Em 2003, foi iniciada recolha de prova, o que levou à sua demissão do Governo do cargo de ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.

Em causa está a doação de um terreno ao presidente da Câmara Municipal de Oeiras pelo município de São Vicente, em Cabo Verde e as operações bancárias realizadas na Union des Banques Suisses e no KBC Bank Brussel.

Em 2005, Isaltino suspendeu a militância no PSD, depois de o partido lhe ter recusado o apoio à recandidatura a Oeiras, uma vez que, desde junho desse ano, era arguido em processos de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de poder.