Covid-19. Pizarro pede “tranquilidade” mas admite rever restrições “semana a semana”

Em declarações à margem de uma conferência sobre o valor económico da Saúde, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, Pizarro lembrou que no início do mês de outubro o país saiu da “situação de alerta” provocada pela pandemia e que “ não temos tido sinais de agravamento significativo daquilo que verdadeiramente conta”, defende o ministro, que considera menos importante o número de casos, e mais relevante a gravidade da doença.

Não obstante, o discurso do Governo continua virado para a prevenção. Pizarro afirma que o país atravessa uma “fase de vigilância atenta” no que à pandemia diz respeito, e sublinha que apesar da maior transmissibilidade, as novas estirpes do vírus não conseguem contornar a vacina.

O ministro da Saúde afirma que as variantes são “aparentemente suscetíveis de causar mais infeção” mas que tudo indica que “elas continuam a ser sensíveis aos efeitos da vacina”. Manuel Pizarro até antevê que o país “pode vir a ter mais casos, mas não teremos mais casos graves da doença”.

É por isso que o sucessor de Marta Temido ostenta os números da vacinação em Portugal:

“Nós estamos ainda no mês de outubro e já ultrapassámos 1,6 milhões de portugueses vacinados com a dose de reforço contra a Covid”, aponta Manuel Pizarro, que dá conta que o número é parecido em relação à vacinação contra a gripe.