PGR abre inquérito a negócio que envolve secretário de Estado adjunto de António Costa

Uma das perguntas da Renascença à PGR era precisamente se estava em curso alguma investigação/inquérito a envolver o atual secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e sobre esta questão em particular ou outra. A resposta surgiu positiva ao final da tarde desta quarta-feira.

O caso foi divulgado na edição desta quarta-feira do jornal Público e às várias questões colocadas pela Renascença sobre o caso, a PGR responde que "confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria".

O negócio terá sido firmado em outubro de 2020, com o pagamento a ser feito em março de 2021 e que alegadamente corresponde à renda de um futuro arrendamento de um pavilhão multiusos no valor de oito milhões de euros.

Segundo o Público, o edifício ainda não existe, nem tem local para ser construído.

A autarquia adiantou os 300 mil euros e terá ao mesmo tempo assinado um contrato que assegurava o arrendamento do pavilhão por 25 anos, com uma renda de 25 mil euros mensais.

Miguel Alves, em resposta ao Público, remeteu todas as explicações para o atual executivo da câmara de Caminha, que não terá querido, por exemplo, esclarecer se conhece ou não os acionistas da empresa envolvida neste negócio, a Green Endogenous SA, que segundo o jornal foi criada em fevereiro de 2020.

Entre as várias questões colocadas pela Renascença à Procuradoria Geral da República está precisamente uma relacionada com esta empresa e com um dos acionistas, Rui Lages, referidos na notícia do jornalista António Cerejo.

À pergunta se existem diligências em curso por parte do Ministério Público a envolver a empresa e algum dos seus acionistas, não há uma resposta direta.

A PGR limita-se, assim, a confirmar "a instauração de inquérito relacionado com a matéria", ou seja, que foram encetadas diligências na sequência da notícia que envolve o ex-presidente da câmara de Caminha que tomou posse em setembro como secretário de Estado Adjunto de António Costa.

[notícia atualizada às 20h44]