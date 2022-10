​Edite Estrela internada com fissura na anca após queda no Parlamento

A deputada socialista Edite Estrela está internada no Hospital de São José, em Lisboa, com uma fissura na anca, decorrente da queda que sofreu no Parlamento, no passado dia 18 de outubro.



Numa publicação da rede social Facebook revela que, logo a seguir à queda, numa primeira assistência médica “as radiografias não revelaram qualquer fratura”. No entanto, descreve a deputada, “com o passar dos dias, as dores intensificaram- se” e “ontem a TAC revelou uma fissura na bacia, causa das dores insuportáveis”.

Edite Estrela elogia a qualidade do serviço que tem experimentado, logo no dia 18, aquando da queda, quer pela equipa do INEM, quer no serviço de urgência do Hospital de São José, e também agora no serviço de traumatologia ortopédica, onde está internada.

“Viva o SNS”, escreve a deputada, acrescentando que “quem diz mal do SNS é quem não o usa ou pertence ao grupo dos que dizem mal de tudo”.