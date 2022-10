António Costa: "A pobreza não aumentou, a pobreza está a baixar”

Veja também: 🔴 Em direto. Acompanhe o debate do Orçamento do Estado para 2023

António Costa. “Este é um Orçamento que garante mais rendimentos e menos impostos para as famílias“ O primeiro-ministro rejeita que a pobreza esteja a aumentar em Portugal. António Costa falava no debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023, no Parlamento. Acusado pelo PSD de elaborar um Orçamento de "empobrecimento" e de "voracidade fiscal", António Costa respondeu às críticas e apresentou números. "Se vossas excelências governassem, com o programa que gostariam de implementar, Portugal teria essa situação de quatro milhões de pobres. Esse número é a estimativa da pobreza antes de transferências sociais, antes mesmo de contabilizar as pensões. Só com o pagamento das pensões já reduzíamos em 23% este universo”, declarou o primeiro-ministro. "A verdade é esta, é que de 2015 para 2021, a taxa de pobreza e de exclusão social baixou de 26,4% para 22,4%. Até 2019, saíram da pobreza 700 mil pessoas", referiu. António Costa admite que "com a pandemia e a difícil recuperação que estamos a ter com a inflação provocada pela guerra, hoje já não temos menos 700 mil pessoas na pobreza do que tínhamos em 2015". "Mas de qualquer forma - se quer comparar com 2015 - temos menos 430 mil pessoas do que tínhamos em 2015. A pobreza não aumentou, a pobreza está a baixar e vai continuar a baixar”, garantiu o chefe do Governo. O primeiro-ministro afirmou que Portugal, entre 2015 e 2019, cresceu em média 2,8% ao ano, "sete vezes mais do que nos 16 anos anteriores. e pela primeira vez desde o início do século nós recomeçamos a aproximar dos países mais desenvolvidos da União Europeia, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e para o ano também".

"Esta melhoria traduziu-se no PIB per capita, que cresceu desde 2015. E isso significa que ao longo da minha governação crescemos mais do que durante o período da governação da direita. E posso dizer mais: é que em cada período de governação do PS cresceu mais do que em qualquer período de governação da direita. É esta a realidade. São factos, são números", atirou António Costa. O primeiro-ministro rejeitou a crítica de "voracidade fiscal", feita pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento. "É precisamente por termos esta trajetória de crescimento sustentada no emprego e na melhoria do rendimento das famílias, em particular dos trabalhadores, que as contribuições para a Segurança Social tem continuadamente subido ao longo destes anos, permitindo responder às solicitações de crise duríssima como a pandemia ou aquela que estamos a viver. Quando falam da voracidade fiscal, o senhor deputado tem a obrigação sendo ilustre economista de dizer o que tem aumentado na receita do Estado. Não é a receita de impostos. O peso dos impostos no PIB é hoje inferior. O peso que é superior é o das contribuições para a Segurança Social. O emprego caiu para metade e os rendimentos têm vindo a aumentar."



"Orçamento continua a política de empobrecimento" António Costa respondia ao líder parlamentar do PSD. Joaquim Miranda Sarmento recordou um estudo recente segundo o qual "a pobreza aumentar em Portugal, há mais de quatro milhões de portugueses em risco de pobreza e quase 1,5 milhões em situação de pobreza". Para o PSD, a proposta de OE2023 tem quatro características principais: "a primeira, é um Orçamento que continua a política de empobrecimento". "O seu Governo cortou meia pensão a todos os pensionistas e reformados. O seu Governo apenas um quinto dos funcionários públicos não perde poder de compra, todos os outros perdem pelo menos meio salário. As famílias do setor privado estão também a perder poder de compra", afirmou Miranda Sarmento.