Parlamento. PS trava debate de urgência sobre energia e pede audição com ministro do Ambiente

O debate de urgência no Parlamento pedido pelo PSD sobre interconexões energéticas foi vetado pelo Partido Socialista. A notícia foi avançada pelo presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião da conferência de líderes. Joaquim Miranda Sarmento lamenta que o "rolo compressor" da maioria socialista tenha impedido o debate de urgência, para o Governo "explicar os contornos concretos" do acordo para a criação de um corredor de energia verde entre Portugal, Espanha e França. "Esta é uma matéria de extrema relevância para o país, no médio e longo prazo, e para a sustentabilidade energética que o país procura atingir."

O PSD vai apresentar um novo pedido de debate sobre as interconexões energéticas após o debate da proposta de Orçamento do Estado para 2023. "Entendemos que o regimento não impedia este debate na quinta ou na sexta-feira, mas foi com a oposição do PS que este debate não se realizou. O PS opôs-se ao debate durante todo o período orçamental", refere Miranda Sarmento. O PSD anunciou no domingo o pedido do debate de urgência que queria ver realizado na quinta-feira – após a conclusão da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2023 –, dizendo também esperar a presença do primeiro-ministro, António Costa.