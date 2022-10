Eleições na Iniciativa Liberal. Deputada Carla Castro anuncia candidatura

A deputada Carla Castro anunciou esta terça-feira que será candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL) depois da "surpresa" que foi a decisão da saída de João Cotrim Figueiredo.

O anúncio foi feito no Fórum TSF desta manhã, onde explicou que fez uma ponderação depois da "surpresa" com a saída de João Cotrim Figueiredo, considerando ter condições para "liderar uma lista para uma nova fase de crescimento" do partido.

Rui Rocha, também deputado liberal, avançou também no domingo para esta corrida eleitoral, depois do atual líder, Cotrim Figueiredo, ter anunciado que pretende abandonar a liderança.

As eleições estão previstas para dezembro, mas Rui Rocha propôs, nesta terça-feira, o adiamento do ato eleitoral por um mês.

Cotrim Figueiredo anunciou que vai abandonar a presidência do partido para dar "oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023".