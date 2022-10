​"Num partido liberal espero mais candidatos", diz oposição à atual liderança da IL

Veja também:

A decisão de João Cotrim Figueiredo de abandonar a liderança da Iniciativa Liberal (IL) surpreendeu todos, até as vozes mais críticas no partido. Em entrevista à Renascença, Nuno Simões de Melo, que apresenta uma lista ao conselho nacional na convenção de dezembro, diz que não percebe o timing do anúncio, um ano depois de ter sido eleito para um novo mandato.



“Eu creio que 99% do país e nós na Iniciativa Liberal ficámos surpreendidos. Primeiro com a queda da comissão executiva e depois com a não recandidatura do João Cotrim Figueiredo. Mas é estranho nesta altura, porque coincide com a discussão do Orçamento do Estado”, afirma Simões de Melo.

O deputado municipal em Mafra vai apresentar uma lista ao Conselho Nacional na convenção que se realiza em dezembro. Garante que não é candidato à liderança, mas quer contribuir para o surgimento de novas candidaturas. Questionado sobre se a deputada Carla Castro poderá ser uma delas, Simões de Melo não afasta a ideia.

“Não sei qual a sua decisão. Mas sei que a Carla Castro tem com ela muita gente da Iniciativa Liberal. Por isso terá a legitimidade de fazer o que bem entender, incluindo ser candidata à liderança do partido”, refere Nuno Simões de Melo.

O deputado municipal eleito nas últimas eleições autárquicas para a assembleia municipal de Mafra tem, nos últimos tempos, acusado a direção do partido de falta de transparência e de diálogo interno.

Considera ainda que a Iniciativa Liberal não se pode prender na espuma dos dias nem “aprisionar-se por uma agenda que só interessa a determinados núcleos urbanos e não ao interior do país”.