Iniciativa Liberal. Cotrim Figueiredo quer Rui Rocha para lhe suceder

João Cotrim Figueiredo, que vai sair da liderança da Iniciativa Liberal (IL) nas eleições antecipadas de dezembro, anunciou esta segunda-feira o seu apoio ao deputado Rui Rocha por ser "a pessoa certa" para liderar o partido nesta nova fase.

No domingo foi anunciado que as eleições para a comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL) vão ser antecipadas e que o presidente João Cotrim Figueiredo não será novamente candidato ao cargo, uma corrida para a qual já se apresentou o deputado Rui Rocha.

"Conta comigo, Rui. Apoio, com entusiasmo, a candidatura que o Rui Rocha anunciou ao cargo de Presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal", escreveu hoje nas redes sociais João Cotrim Figueiredo.

Na análise do liberal, "Rui Rocha é a pessoa certa para liderar a Iniciativa Liberal nesta sua nova fase de crescimento e afirmação" e contará com o "apoio que necessitar antes e depois da eleição".

"Há muito que tenho podido testemunhar a forma assertiva, inteligente, rigorosa e irreverente como o Rui faz política, seja enquanto membro da Comissão Executiva, seja enquanto deputado da Iniciativa Liberal", elogiou.

Cotrim Figueiredo assinalou ainda o "tremendo empenho" do agora anunciando candidato a líder "na campanha para as eleições legislativas deste ano, uma campanha popular e abrangente, o que lhe mereceu ser eleito como o primeiro deputado liberal pelo círculo de Braga".

"No Parlamento, o Rui põe o seu talento, capacidade de trabalho e abnegação ao serviço de cada caso e de cada causa, com um estilo combativo e uma amplitude de temas rara na Assembleia da República", sublinhou, destacando ainda as "qualidades humanas notáveis" de Rui Rocha.

No domingo, em declarações à agência Lusa, Cotrim Figueiredo assegurou que a decisão de antecipar eleições sem se recandidatar não se deveu a problemas internos, mas a uma "análise política objetiva", deixando claro que continuará a ser deputado depois de dezembro.

A VII Convenção Nacional vai realizar-se em dezembro e antes desta antecipação de eleições para a comissão executiva hoje anunciada ia apenas eleger os membros do conselho nacional, do conselho de jurisdição e do conselho de fiscalização uma vez que os calendários estavam desfasados.

Na última convenção, em dezembro de 2021, a lista única de João Cotrim Figueiredo à comissão executiva da IL foi eleita com 94% dos votos, sendo assim o presidente reeleito para um novo mandato à frente dos destinos liberais.

Em 8 de dezembro de 2019, na reunião magna em Pombal em que foi eleito para o primeiro mandato, Cotrim Figueiredo, também em candidatura única, recolheu então 96% dos votos na III Convenção Nacional do partido.

Cotrim Figueiredo foi o primeiro deputado eleito da IL, em 2019, então como deputado único, tendo nas eleições legislativas antecipadas deste ano o partido conseguido passar de um para oito deputados, tornando-se na quarta força política.