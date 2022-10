​Santos Silva enaltece "casamento entre Adriano Moreira e a democracia portuguesa"

"Devemos agradecer-lhe o contributo para o Portugal do século XX e XXI". Numa primeira reação à morte de Adriano Moreira neste domingo, Augusto Santos Silva elogia o papel do professor e político em várias dimensões, desde logo na liderança do CDS e depois "a forma como exprimiu a distância a partir da doutrina social da Igreja em relação a vários aspetos do programa de ajustamento", após o resgate financeiro de 2011.



O presidente da Assembleia da República, em declarações à Renascença, recorda momentos pessoais com o antigo professor e confessa que nunca esquecerá o encontro que teve com ele quando era ministro da Educação "com as responsabilidades do Ensino Superior e ele já nos seus 70 e muitos anos me explicava o que eu devia fazer para trazer mais novidade, mais inovação, mais juventude ao Ensino Universitário em Portugal". Estávamos no início dos anos 2000, lembra Santos Silva.

Assinalando o facto de Adriano Moreira ter sido um político com papel ativo quer no Estado Novo, quer em democracia, após o 25 de abril, o presidente do Parlamento diz valorizar, sobretudo, "o casamento" entre o antigo ministro das Colónias de Salazar e a democracia portuguesa.

"Foi com a democracia que Adriano Moreira pôde finalmente ser eleito deputado em eleições livres, sendo vice-presidente da Assembleia da República, pôde ser líder partidário, pôde ser integrado plenamente na universidade, quer no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, quer nos Institutos Superiores das Forças Armadas", conclui Santos Silva.