Ribeiro e Castro homenageia o amigo Adriano Moreira, "o patriarca dos descontentes"

O antigo líder do CDS José Ribeiro e Castro não contém a emoção ao recordar Adriano Moreira, de quem era amigo pessoal e que considera ter sido quase um pai para muitos no partido que ambos lideraram.

Ouvido pela Renascença, Ribeiro e Castro admite que Adriano Moreira, que morreu, este domingo, aos 100 anos, era "sobretudo um grande amigo e um grande homem": "Não era uma pessoa qualquer."

"É uma pessoa que me faz falta, esse é o meu sentimento principal nesta altura. Manteve sempre uma autoridade moral, uma capacidade de intervenção política para além do CDS. Deu muito mais ao CDS do que o CDS alguma vez lhe pode dar. Foi um grande deputado na Assembleia República e era uma pessoa que tinha um trato muito próximo com os militantes e com as estruturas locais do partido, que ele visitava amiúde e que ainda mais o procuravam. Ele foi muitas vezes, nalgumas fases do partido, aquilo que eu chamava o patriarca dos descontentes", diz.

Ribeiro Castro destaca, ainda, que o amigo Adriano Moreira "foi sempre uma voz da democracia cristã e da doutrina social da igreja".

"Quis um Portugal grande, porque foi sempre um respirador desta alma portuguesa universal", completa o antigo presidente do CDS.