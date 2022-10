Reações à morte de Adriano Moreira, um “grand seigneur” da academia e da política

Veja também:

O Presidente da República recorda Adriano Moreira, que morreu este domingo aos 100 anos, como um homem que "foi tudo ou quase tudo" e um "lutador pela liberdade e pela democracia", que sempre viveu "acima da história".



"Durante 100 anos foi tudo ou quase tudo. Académico, mestre de civis e militares, lutador pela liberdade e pela democracia, depois reformador impossível em ditadura, ainda assim revogando o estatuto do indigenato, exilado, regressado, presidente de um partido político [CDS], vice-presidente da Assembleia da República, conselheiro de Estado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração no Palácio de Belém.

Nuno Melo, atual presidente do CDS-PP, considera que Portugal sentirá falta do pensamento de Adriano Moreira, que considera ter sido "figura maior" da Democracia portuguesa, com legado político e académico "tremendo" e mão na história do século XX em Portugal. Ouvido pela Renascença, Nuno Melo diz que Adriano Moreira deixa um legado incalculável.

"Quem sentirá falta será, fundamentalmente, Portugal, porque, sendo o Professor Adriano Moreira uma referência fundamental do CDS, era seguramente, também, uma figura maior da Democracia portuguesa. É nisso considerado por pessoas de muitos quadrantes políticos. Obviamente que no que tem a ver com o CDS era, talvez, das pessoas que todos nós temos como referencial e cujo exemplo tentamos seguir todos os dias. Mas não esquecemos, até, como, por exemplo, quando sai da Assembleia República, é aplaudido de pé pelos deputados de todos os partidos, num reconhecimento que é realmente geral pela sua capacidade", salienta. Nuno Melo.



O presidente do PSD, Luís Montenegro, foi uma das primeiras personalidades do mundo da política a reagir à morte de Adriano Moreira, antigo ministro de Salazar e líder do CDS.



“Adriano Moreira foi um “grand seigneur” da academia e da política portuguesa”, escreveu Montenegro nas redes sociais.

“Deixa-nos um legado riquíssimo de pensamento sobre valores e princípios sociais. Expresso à sua família e ao CDS o nosso profundo pesar e solidariedade”, referiu o líder do PSD.

Adriano Moreira morreu este domingo de manhã, aos 100 anos, confirmou o CDS-PP, partido de que foi presidente. O antigo ministro de Salazar foi o político mais longevo da história da Democracia portuguesa.