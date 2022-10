Nuno Melo. Portugal "sentirá falta" de Adriano Moreira, que "ajudou a mudar a história"

Nuno Melo, atual presidente do CDS-PP, considera que Portugal sentirá falta do pensamento de Adriano Moreira, que considera ter sido "figura maior" da Democracia portuguesa, com legado político e académico "tremendo" e mão na história do século XX em Portugal.

O antigo presidente do CDS morreu, este domingo, aos 100 anos. Foi o político mais longevo da história da Democracia portuguesa. Ouvido pela Renascença, Nuno Melo diz Adriano Moreira deixa um legado incalculável.

"Quem sentirá falta será, fundamentalmente, Portugal, porque, sendo o Professor Adriano Moreira uma referência fundamental do CDS, era seguramente, também, uma figura maior da Democracia portuguesa. É nisso considerado por pessoas de muitos quadrantes políticos. Obviamente que no que tem a ver com o CDS era, talvez, das pessoas que todos nós temos como referencial e cujo exemplo tentamos seguir todos os dias. Mas não esquecemos, até, como, por exemplo, quando sai da Assembleia República, é aplaudido de pé pelos deputados de todos os partidos, num reconhecimento que é realmente geral pela sua capacidade", salienta.