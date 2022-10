César recorda Adriano Moreira como alguém que "se encontrou com o Portugal Democrático em que participou ativa e construtivamente"

Numa curta publicação na rede social Facebook, o presidente do PS deixa uma nota de pesar pela morte do antigo líder do CDS, Adriano Moreira, falecido aos cem anos este domingo, sobre quem Carlos César diz ser "uma referência da vida política portuguesa e um académico, um especialista em Relações Internacionais, em Segurança e Defesa Nacional, que fez escola e deixou obra relevante".

Naquela que surge como uma das primeiras reações oficiais de um dirigente socialista, Carlos César salienta que o antigo ministro do Ultramar e ex-líder do CDS se tratava de "uma personalidade que, depois de uma colaboração influente com o regime anterior, se encontrou com o Portugal Democrático em que participou ativa e construtivamente".

César recorda que conviveu com Adriano Moreira "em várias ocasiões" quer durante quer depois de "ter sido Presidente do Governo dos Açores". Sobre essa convivência, que, aliás se estendeu ao tempo mais recente, quando ambos conviveram no Conselho de Estado, o presidente do PS diz que aprendeu "sempre, em todos esses e outros momentos, mesmo quando não concordava, o que era frequente, com o que dele ouvia".

No remate à publicação, Carlos César deixa "um beijinho para a Isabel", referindo-se à deputada do PS Isabel Moreira, uma das filhas de Adriano Moreira, deixando ainda uma "manifestação de pesar junto da sua família".