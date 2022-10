Adriano Moreira morre aos 100 anos. De ministro de Salazar à democracia, do CDS à academia

Veja também:

Morreu Adriano Moreira, na manhã deste domingo, aos 100 anos, confirmou o CDS-PP, partido de que foi presidente. O ministro de Salazar durante o Estado Novo foi o político mais longevo da história da Democracia portuguesa e uma das figuras mais prestigiadas das últimas décadas.

Ex-membro do Conselho de Estado indicado pelo CDS-PP, Adriano Moreira teve um percurso académico e político dividido entre dois regimes: foi ministro do Ultramar no Estado Novo, de 1961 a 1963, e presidente do Centro Democrático e Social (CDS) em democracia, de 1986 a 1988. Foi deputado entre 1980 e 1995.

Adriano José Alves Moreira nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, a 6 de setembro de 1922. Estudou no Liceu Passos Manuel e licenciou-se em Ciências Histórico-Jurídicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, em 1944. Recém-formado, começou a exercer a advocacia e o seu envolvimento num processo contra o então ministro da Guerra, Fernando dos Santos Costa, valeu-lhe uma detenção.

No Aljube, de onde foi libertado passados cerca de dois meses, conheceu Mário Soares: "Até então, só o conhecia de nome. Era um jovem que muita gente apreciava, porque tinha uma certa alegria e também porque era muito determinado e consistente para a idade. Mas defendíamos posições inteiramente contrárias", relatou, citado pela Visão, em 1995.



Mais tarde, ingressou no corpo docente da antiga Escola Superior Colonial, que passaria a Instituto Superior de Estudos Ultramarinos - o atual Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), pelo qual se doutorou e que, com a sua intervenção, seria integrado na Universidade Técnica de Lisboa. Enquanto professor universitário, publicou dezenas de obras.