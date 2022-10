OE2023. Governo reúne-se com PAN, Livre, BE e PCP

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, está a receber representantes do PAN, Livre, Bloco de Esquerda (BE) e PCP para uma nova reunião sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2023).

A notícia foi apurada pela Renascença junto do gabinete da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

O objetivo do Governo é "manter e reforçar as vias para um diálogo constante, construtivo e aberto em todos os principais dossiês governativos".

As reuniões com os partidos de esquerda vão decorrer nas próximas semanas.

Não estão previstas reuniões do Governo com o PSD, Iniciativa Liberal e Chega.