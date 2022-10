OE 2023. ​PCP mantém "profundas divergências", após reunião com Governo

O PCP confirma que uma delegação da bancada parlamentar reuniu-se esta quinta-feira com o Governo, "por proposta deste", para discutir a proposta de Orçamento do Estado de 2023, numa reunião que acontece ainda antes do documento ser discutido e votado na generalidade.



Numa nota enviada à Renascença, os comunistas referem que a "reunião sobre o Orçamento do Estado para 2023 realizou-se no quadro do trabalho parlamentar" e dizem logo para começo de conversa que o encontro com a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, "não ilude as profundas divergências que o PCP tem expressado em relação à proposta".

Os comunistas dizem aquilo que têm dito desde que receberam a proposta do Governo, ou seja, que o diploma "não dá resposta aos problemas que afetam os trabalhadores, o povo e o País, contém medidas negativas cujos principais beneficiários são os grupos económicos, agrava a perda de poder de compra e aprofunda as desigualdades e injustiças", mas não fecham a porta a novas conversas.

Na mesma nota é dito que "o PCP não deixará de intervir com propostas e soluções para dar resposta aos problemas concretos" e para esta reunião já levaram o caderno de encargos para futuras reuniões: "recuperação do poder de compra dos salários e pensões, o controlo e fixação de preços de bens essenciais, a tributação dos lucros dos grupos económicos, o reforço do investimento público, dos serviços públicos e da habitação".

Os comunistas deixam assim para o Governo a responsabilidade de dizer se quer ou não quer manter o diálogo, apresentado que está o rol de exigências. E avisam que "mesmo num quadro de recusa do Governo em dar resposta aos problemas de fundo, que este Orçamento vem agravar, o PCP bater-se-á pelas soluções necessárias para o País.”