JMJ. Governo voltou a enviar o memorando e espera por respostas

Neste documento, que pretende contratualizar as tarefas de cada entidade, não estão divulgados os orçamentos de cada parte. Apenas ficam atribuídas as tarefas de cada organizador.

A Renascença sabe que a nova versão do documento é a mais recente e “resulta de várias reuniões” entre as entidades e o gabinete de Ana Catarina Mendes.

O memorando já andou para trás e para a frente. Segundo o jornal Expresso, no final de julho, Carlos Moedas terá recusado assinar o documento.

O Governo já enviou o memorando que estabelece que as responsabilidades de cada entidade envolvida na organização da Jornada Mundial da Juventude, marcada para agosto de 2023, altura em que o Papa vem a Portugal.

Até agora, o Governo disponibilizou 36,5 milhões de euros (16,5 milhões já previstos + 20 milhões aprovados na semana passada em Conselho de Ministros). A Câmara Municipal de Lisboa afirma que pode gastar até 35 milhões de euros. Loures orçamenta cerca de 10 milhões de euros em despesas com a Jornada.

No total e por excesso, o evento vai custar pelo menos 81,5 milhões de euros. Falta ainda saber com quanto é que a Igreja, através da Fundação JMJ, está disponível a contribuir para o evento que ela própria promove.

Permanecem também dúvidas sobre quantas pessoas e/ou peregrinos vêm a Lisboa na primeira semana de agosto de 2023. As inscrições vão abrir até ao final do mês de outubro, por isso ainda não existe uma estimativa sobre a adesão ao evento. As dúvidas acentuam-se também pelo facto de haver sempre uma adesão espontânea e de última hora em eventos desta natureza.

Lisboa diz-se “disponível” mas deixa aviso

É a entidade que mais contestou o documento. Em julho, o jornal Expresso noticiava que Carlos Moedas havia recuado e que se recusava a assumir o memorando apresentado pelo Governo.

Desta vez, parece haver uma maior abertura e o fumo branco aparenta aproximar-se. Em resposta à Renascença, o gabinete do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta-Correia (que detém o pelouro das Jornadas), revela que a CML está disponível para assinar o acordo.

“ A CML está disponível para assinar o memorando, como sempre esteve, de acordo com os compromissos assumidos por todas as partes”. No entanto, nesta curta resposta que dá, há espaço para deixar um aviso às restantes entidades, alertando que cada um tem de cumprir a sua parte.