"Instituições estão a desenvolver o seu trabalho". MAI garante colaboração com as autoridades no caso SIRESP

O ministro da Administração diz que há motivos para confiar e acreditar nas instituições.

É a reação de José Luís Carneiro às buscas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em quatro empresas e três residências, relacionadas com os contratos com a rede SIRESP.

José Luís Carneiro explica que as diligências tiveram como objetivo a obtenção de elementos que possam eventualmente confirmar as suspeitas que levaram a anterior titular da pasta, Francisca Van Dunem a fazer uma participação ao Ministério Público.

“Foi uma decisão por Francisca Van Dunem, quando desempenhava funções como ministra da Administração Interna e que, agora, está a ter o seu devido seguimento”, diz o ministro da Administração Interna.