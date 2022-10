BE defende mudanças na legislação para combater “máfia de tráfico de seres humanos”

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu esta quinta-feira mudanças na lei para “responsabilizar ao mesmo tempo toda a gente” envolvida na exploração de imigrantes, para combater o que considerou ser uma “verdadeira máfia de tráfico de seres humanos”.

A coordenadora bloquista e o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, encontraram-se com migrantes timorenses na Praça Martim Moniz, em Lisboa.

“Há um problema humanitário urgente, já. Nós temos estas pessoas que vieram de Timor com a expectativa de virem trabalhar, que foram, em boa medida, enganadas, e neste momento temos muitas que estão a dormir na rua, sem nenhum apoio, não têm um cobertor, estão na rua, não têm alimentação”, afirmou Catarina Martins aos jornalistas no final do encontro.

A líder do BE considerou que este é um “problema humanitário óbvio, urgente”, sendo que “o mínimo” que Portugal pode fazer é “encontrar um abrigo para estas pessoas, garantir-lhes alimentação, garantir-lhes vestuário”.

Catarina Martins apontou que é preciso, igualmente, “criar as condições” para que estas pessoas possam trabalhar em Portugal, tratando das “questões legais para a sua permanência no país” e dando aulas de português.

A bloquista criticou também que “há quem esteja a ganhar muito dinheiro à conta desta extrema miséria” e elencou que “estão a ganhar dinheiro os agiotas que emprestam dinheiro para a viagem, estão a ganhar dinheiro os intermediários da mão-de-obra que lhes ficam com papéis e com parte do salário, mas estão a ganhar dinheiro também os produtores agrícolas e as empresas de construção civil que empregam estas pessoas durante um mês ou uma semana, que sabem que lhes pagam abaixo da lei e sem dinheiro e depois as deixam abandonadas”.

“É importantíssimo combater esta verdadeira máfia de tráfico de seres humanos que também está em Portugal”, salientou.