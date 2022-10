TAP diz que pagou demais por aviões. Governo envia auditoria para o MP

O Governo de António Costa enviou para o Ministério Público (MP) a auditoria encomendada pela TAP à compra de aviões.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro das Infraestruturas, que está a ser ouvido no Parlamento a pedido do Chega e do PCP.

"Estamos a aplicar um plano de restruturação que queremos que seja cumprido, é muito desafiante, muito difícil de cumprir este plano e atingir as suas metas", começou por explicar Pedro Nuno Santos.

"A administração da empresa a determinada altura suspeitou que nós estaríamos a pagar pelos aviões que foram encomendados pelo anterior acionista mais do que os nossos concorrentes pagavam. E no seguimento dessa suspeita, a administração da TAP pediu uma auditoria."

Perante o que o ministro refere como "dúvidas" quanto a essa auditoria, entretanto concluída, o Governo decidiu enviá-la para o Ministério Público.