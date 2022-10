PSD quer forçar audição do presidente demissionário da Florestgal

Os sociais-democratas querem saber qual a situação real da empresa pública que foi criada em 2018, com o objetivo de desenvolver a estratégia nacional de desenvolvimento florestal e de ordenamento do território.

É a resposta do maior partido da oposição ao chumbo, por parte do PS, para que Rui Gonçalves possa ser ouvido pelos deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas.

Ministério do Ambiente recusa-se a avançar as razõ(...)

Em setembro, Rui Gonçalves escreveu um artigo de opinião no jornal Público onde, a propósito do incendio na Serra da Estrela, chamou a atenção para falhas no sistema, nomeadamente a “inutilidade” que a prevenção estrutural assumiu no combate às chamas nesse fogo, bem como descoordenação do combate ao incêndio, com “demasiados agentes” no terreno.

Na semana passada, a Florestgal anunciou que aceitou o pedido de demissão de Rui Gonçalves, que cessa funções a 31 de outubro.

No pedido potestativo entregue no Parlamento, o PSD lembra que esta empresa “já teve três presidentes” em quatro anos, situação que “cria uma instabilidade nos órgãos dirigentes e consequentemente no desenvolvimento da política florestal que lhe é proposta gerir”.

Os sociais-democratas acusam, também, o PS de usarem a maioria absoluta para tomarem uma “atitude de poder absoluto, utilizando o seu habitual ‘rolo compressor’”, numa alusão ao chumbo desta manhã.