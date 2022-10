Incompatibilidades. Pedro Nuno Santos considera situação "injusta", mas "respeitará qualquer decisão"

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta quarta-feira que as dúvidas sobre incompatibilidades, por ter participação em empresa detida pelo pai, ficaram "sanadas" em 2019, razão pela qual não cedeu os 0,5% na Tecmacal.

"Não foi por negligência, por esquecimento, foi porque a questão ficou resolvida", disse o governante, no Parlamento, explicando ainda que a sua participação na empresa é "simbólica".



"Para mim, - e quando olhamos para as notícias, para toda a gente - [o assunto] ficou sanado em 2019 e essa é razão pela qual não foi cedida a percentagem de 0,5%", afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está a ser ouvido na Assembleia da República, por requerimento do PS, para esclarecimentos sobre a celebração de contratos públicos por uma empresa do pai do ministro, onde tem uma participação "simbólica".

O ministro referia-se a um parecer da Procuradoria-Geral da República, de 2019, solicitado por dúvidas sobre incompatibilidades no caso de Pedro Nuno Santos que, disse, o deixou "descansado".