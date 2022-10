OE 2023. Costa sublinha necessidade de "preservar a estabilidade financeira" e reduzir dívida

O secretário-geral do PS insiste na necessidade de “preservar a estabilidade financeira” do país, considerando que seria impossível apoiar empresas e famílias em 2022 com a dívida que herdou do último governo social-democrata.

“Estamos determinados, não obstante todo o esforço que estamos a fazer para apoiar empresas e famílias, a continuar a reduzir a nossa dívida”, assinalou o líder do PS e primeiro-ministro.

António Costa assumiu o objetivo da redução da dívida pública durante uma sessão de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) a militantes e simpatizantes socialistas, em Lisboa.

“É muito importante nestes tempos nós conseguirmos preservar a credibilidade internacional do nosso país e conseguirmos preservar a estabilidade financeira do nosso país”, defendeu.