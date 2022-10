Chega pede adiamento da discussão e votação da eutanásia

"Ainda estamos a receber pareceres e na fase de análise". É com este argumento que uma fonte parlamentar do Chega explica à Renascença o pedido potestativo de adiamento da discussão e votação por uma semana do texto de substituição que prevê a legalização da morte medicamente assistida.

A discussão e votação do diploma da eutanásia na Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias estavam previstas para esta quarta-feira, após terem terminado as sessões do grupo de trabalho criado para a produção de um texto final, mas deverão assim ficar em suspenso durante, pelo menos, uma semana. Fonte parlamentar explica que os deputados têm a prerrogativa de, pelo menos uma vez, apresentarem na especialidade um requerimento potestativo deste género, e, no email enviado à primeira comissão e a que a Renascença teve acesso, lê-se precisamente esse pedido de adiamento por parte do líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto. "Encarrega-me o Dep. Pedro Pinto de solicitar à Comissão o adiamento da discussão do ponto 7 da Ordem do dia da reunião de 19 de outubro p.f., relativo à discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas sobre morte medicamente assistida não punível."

É este o curto conteúdo do pedido do Chega e que faz com que fique muito apertado o calendário de discussão e votação do diploma da eutanásia quer na comissão, quer depois em votação final global em plenário, tendo em conta a discussão e votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado, que estão previstas para 26 e 27 de outubro. Fonte parlamentar que subscreveu o texto de substituição produzido pelo grupo de trabalho admite o calendário apertado para dar por findo o processo relativo à eutanásia antes de arrancar o período orçamental - que só termina em novembro e que condiciona todo o restante calendário legislativo -, mas também é dito à Renascença que ainda há plenários e votações regimentais previstos para a próxima semana, dando margem mínima para que o processo possa ficar finalizado. A decisão de agendamento, em última instância, passa pela conferência de líderes. Uma outra fonte parlamentar, também subscritora do texto de substituição, refere à Renascença que "é possível conseguir a aprovação final ainda antes do debate do OE, mas não é absolutamente certo". Trata-se, por isso, de um autêntico contrarrelógio para as bancadas que subscrevem o texto final - PS, PSD e BE - e, por outro lado, um segurar de rédeas do Chega para manter o diploma durante mais tempo na comissão antes de seguir para plenário e depois (se for aprovado) para análise do Presidente da República.