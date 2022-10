"​PS quer transformar debates com o primeiro-ministro em comícios”, acusa PSD

O PSD não aceita o modelo que o Partido Socialista propõe para os debates com o primeiro-ministro na Assembleia da República. No discurso na sessão de abertura das jornadas parlamentares do PSD, Hugo Soares acusou o PS de estar a transformar os debates com o primeiro-ministro em comícios.



“O PS quer transformar os debates quinzenais ou mensais numa espécie de comício do primeiro-ministro em que ele fala sozinho, não é interpelado e depois no fim volta a fazer outro comício ao país”, acusou o secretário-geral do PSD.

A alteração ao regimento da Assembleia da República está em discussão no Parlamento. Os trabalhos devem terminar na próxima semana para que as alterações sejam votadas em plenário antes da discussão do Orçamento do Estado.

Esta revisão tem como ponto essencial a alteração ao modelo dos debates parlamentares com o primeiro-ministro, com propostas de todas as bancadas. A maioria quer repor os debates quinzenais que terminaram em 2020 com o acordo entre o PS e o PSD.

Na proposta, o Partido Socialista propõe a realização de debates mensais com o primeiro-ministro, e que o Governo esteja presente quinzenalmente no plenário da Assembleia da República.

Os socialistas querem ainda acabar com o atual modelo de pergunta-resposta nos debates com o primeiro-ministro, e no final da intervenção de cada partido segue-se de imediato a resposta do Governo.

Hugo Soares discorda desta proposta, diz que é uma vergonha e que o primeiro-ministro está a furtar-se ao contraditório.

“Isto é uma vergonha. Se o primeiro-ministro se furtar ao contraditório, nós estamos perante mais um grande atropelo à democracia e ao funcionamento do parlamento”, disse o secretário-geral do PSD.