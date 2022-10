Jerónimo de Sousa. Grande capital vai “passando graxa ao cágado” que é o PS

O secretário-geral comunista considerou este domingo que o grande capital vai “passando graxa ao cágado” que é o PS, enquanto a maioria absoluta socialista alinha com os interesses dos grupos económicos e se aproxima dos “projetos retrógrados” da direita.

Durante uma sessão pública em Loures, no distrito de Lisboa, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que conta com “a oposição” do PCP, Jerónimo de Sousa criticou o recente acordo na Concertação Social e o que diz ser o alinhamento do PS com o patronato.

“As confederações patronais, o grande capital, não aplaudem por aplaudir. Aplaudem porque com esta política o Governo do PS merece palmas e sorrisos. O capitalismo tem muitos defeitos, mas não é parvo. Neste momento essas palmas e sorrisos também estão a ser pagas pelo grande capital, que as dão passando graxa ao cágado, no caso concreto ao PS, porque segue os seus interesses”, sustentou.