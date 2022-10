Marcelo. "País deve esperar muito do contributo de Passos Coelho"

O Presidente da República disse, em Amarante, que o país ainda "deve esperar muito do contributo" do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

"Sendo tão novo [Pedro Passos Coelho], o país pode esperar, deve esperar muito ainda do seu contributo no futuro, não tenho dúvidas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, observado que a "resistência" do ex-chefe do Governo no período da troika é reconhecida dentro e fora de Portugal.

"O país deve, num período muito difícil de crise na troika, ao primeiro-ministro Passos Coelho, uma resistência, que ainda há dois dias pude ouvir ser elogiada pela boca da então chanceler Angel Merkel. Portanto, é reconhecida cá dentro e reconhecida lá fora, é um facto", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

As declarações foram feitas à margem da cerimónia que assinalou o início das comemorações do centenário de Agustina Bessa Luís, às quais assistiu o antigo primeiro-ministro.

No seu discurso, o chefe do Estado dirigiu-se ao "senhor primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho", que estava sentado na primeira fila das dezenas de pessoas que assistiam ao momento.

"Lembrar quanto Portugal lhe deve no passado e quanto Portugal está seguro de lhe vir a dever, muito mais, no futuro", disse.