"É mentira". Governo tenta “convencer o país que é preciso empobrecer” para sair da crise

O Bloco de Esquerda acusa o Governo de estar a tentar vender uma mentira ao dizer que as pessoas têm de empobrecer para superar a crise.

Este sábado, no arranque de uma manifestação marcada pela CGTP, a deputada Mariana Mortágua colou as ideias de Fernando Medina aos do tempo da “troika”.

“O ministro Fernando Medina resolve escolher este ano para retomar um discurso de inevitabilidade, tentando convencer o país e os trabalhadores que vão ter de empobrecer para superar a crise. Essa ideia é uma mentira, era uma mentira na altura da troika e continua a sê-lo hoje”, disse.

A deputada bloquista acrescenta: “A contestação nas ruas é o resultado esperado de um Governo, perante o maior crescimento económico em 30 anos, com receitas de impostos recorde, decide apresentar ao país um orçamento que significa a perda de um mês de salário por ano”.

São já centenas de pessoas que se juntam a esta ação de protesto na zona da baixa de Lisboa. Também a cidade do Porto e do Funchal são palco de manifestações.