ONG Humans Before Borders condena candidatura de Cabrita à Frontex

O coletivo HuBB - Humans Before Borders condena a candidatura do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita à Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), considerando que uma eventual liderança portuguesa neste organismo envergonha o país.

Em comunicado, a Organização Não Governamental (ONG) Humans Before Borders condena e repudia esta decisão, sustentando que irá certamente envolver esforços diplomáticos por parte do ministério dos Negócios Estrangeiros.

A ONG recorda o comportamento do antigo ministro com a tutela do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em março de 2020, quando o cidadão ucraniano, Ihor Homenyuk, morreu nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, lamentando que Eduardo Cabrita “não tenha assumido responsabilidades nessa ocasião, resistindo sempre aos pedidos de demissão que acabou por concretizar meses mais tarde por outras razões”.

O coletivo HuBB receia que esse ‘modus operandi’ seja “replicado numa eventual liderança da Frontex, instituição onde o escrutínio e assunção de responsabilidades nunca poderão ser suficientes”.

A plataforma da sociedade civil considera que a Frontex, enquanto ator fundamental na execução da política europeia de migrações, tem sido responsável por “violações sistemáticas de direitos humanos contra pessoas migrantes nas fronteiras da União Europeia”.

A Humans Before Borders responsabiliza ainda a Frontex por vários ataques contra pessoas migrantes no Mediterrâneo e por criar barreiras àqueles que requerem asilo, denunciando esta agência da União Europeia de promover “a criminalização e detenção massiva de migrantes dentro e fora das fronteiras da UE, inclusive em cooperação com a Guarda Costeira Líbia”.