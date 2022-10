Montenegro fala em "atmosfera quase irrespirável" com alegadas incompatibilidades no Governo

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta sexta-feira estar criada "uma atmosfera quase irrespirável" com os sucessivos casos de alegada violação da lei das incompatibilidades por parte de membros do Governo.

"Está criada uma atmosfera quase irrespirável", respondeu o líder social-democrata aos jornalistas, quando questionado sobre mais um caso de alegadas incompatibilidades no Governo, que envolve a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Luís Montenegro, que falava, em Vendas Novas, no final do programa "Sentir Portugal" pelo distrito de Évora, voltou a defender que "é urgente" que as autoridades judiciais apurem "se a lei está ou não a ser cumprida".

"Não vale a pena estar a ir mais longe do que aquilo que é a essência dessa matéria. Há uma lei. A lei está em vigor e é preciso que todos tenhamos a certeza de que ela está a ser cumprida", vincou.

O presidente do PSD considerou que, "se a cada dia aparecerem mais dúvidas" sobre incompatibilidades de membros do Executivo socialista, "com certeza que está colocada em causa a autoridade do Governo".

Lembrando casos de "descoordenação" e de "declarações desrespeitosas" de membros do Governo, Montenegro vincou que as notícias sobre alegadas incompatibilidades vão "engrossar as dificuldades" para o país ter "um governo eficaz".

"As autoridades judiciais têm de cumprir a sua tarefa de apurar se a lei foi cumprida ou não e é isso que espero que se faça, com rapidez e urgência", para também "tranquilizar o país relativamente à esfera de atuação plena de um membro do Governo", acrescentou.