Marcelo não vai deixar de intervir. “Vou continuar na mesma linha, é o meu estilo”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que vai “continuar na mesma linha”, apesar da polémica em que esteve envolvido com as declarações sobre os abusos sexuais de menores na Igreja.

O Chefe de Estado garante que não vai mudar a sua forma interventiva de estar em Belém, e recorda o pedido que fez esta semana à Assembleia da República, sobre a Lei das Incompatibilidades: “Enviei mensagem sobre a questão da transparência e das incompatibilidades”, lembra, e acrescenta que vai “continuar esse caminho. É meu estilo, a minha maneira de ser, o estilo da minha presidência”, atira Marcelo.

As declarações foram feitas esta sexta-feira à tarde em Belém, onde inaugurou uma exposição "O amigo oceanógrafo Alberto I do Mónaco e Portugal 1873-1920", e onde o Príncipe Alberto II do Mónaco esteve também presente.

[em atualização]