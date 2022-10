"É excessivo a ministra dizer que não há nada a questionar", considera João Paulo Batalha

O vice presidente da associação Frente Cívica, João Paulo Batalha, considera que "é excessivo" que a ministra da Ciência e do Ensino Superior diga que não haja nada a questionar "do ponto de vista moral e ético".

O especialista em anticorrupção reage, assim, às declarações de Elvira Fortunato, que se defendeu das acusações de conflitos de interesses de que tem sido alvo.

Esta tarde, a ministra desmentiu quaisquer conflitos de interesses, garantindo que deixou de deter qualquer participação na empresa NTPE a duas semanas da tomada de posse e sublinha - no caso da AlmaScience - que não existiu, nem poderia existir, qualquer interferência do seu ministério na atribuição de 56 mil euros - pela Fundação para a Ciência e Tecnologia - a um consórcio de que faz parte a Alma Scsience, administrada pelo seu marido.

Em resposta, à Renascença, João Paulo Batalha admite que "no plano da legalidade, a ministra tem razão", mas aponta que "houve uma ponderação deficiente dos riscos de conflitos de interesses na forma como se preparou no exercício do cargo".