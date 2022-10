TAP. Montenegro acusa Governo de "desnorte, desleixo e irresponsabilidade"

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusa o Governo de “desnorte, desleixo e irresponsabilidade”, no dia em que no Parlamento se procede ao debate de urgência sobre a privatização da TAP, marcado pelo seu partido.

Mesmo no Alentejo, à distância, Luís Montenegro acompanhou a sessão e critica o Governo por, ao ter revertido a privatização da TAP, ter imputado aos portugueses uma fatura que já custou mais de três mil milhões de euros.

"As escolhas têm consequências. Este Governo escolheu nacionalizar parte do capital da TAP. Escolheu reverter para o Estado o risco de operação da companhia aérea. Não pode passar em claro", refere, aos jornalistas.

Os portugueses devem tirar ilações, já que o Governo “não sabe o que anda a fazer com o dinheiro dos contribuintes”, defende o líder da oposição.

Montenegro recorda as palavras de António Costa, em 2014, em que defendia que a TAP fosse do Estado, para exemplificar o Governo "não sabe o que anda a fazer com o dinheiro dos contribuintes".



"Reitero que reverter o processo de privatização foi um crime político e um crime financeiro, assumido pelos próprios. Não se pode brincar com milhares de milhões de euros dos impostos dos portugueses", reitera.