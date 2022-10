Marido de Elvira Fortunato recebeu apoios da FCT. "Não parece haver ilegalidade, mas há conflito de interesses"

"Acho que há um conflito de interesses, porque se está a falar de uma pessoa com uma carreira conhecida na investigação científica" que se torna ministra "sem resolver os interesses que tem na área que vai tutelar".

A Renascença tentou o contacto direto com a ministra Elvira Fortunato, sem sucesso até ao momento.

O gabinete da ministra da Ciência e do Ensino Superior, citado pela revista, garante não existir qualquer impedimento e sublinha: "O exercício dos referidos poderes [da ministra] não abrange as decisões em matéria de conceção de apoios financeiros."

A entidade é administrada pelo marido da ministra e terá sido contemplada com um apoio de mais de 56 mil euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que é tutelada por Elvira Fortunato.

Desta vez, avança a revista "Sábado" esta quinta-feira, as dúvidas surgem a propósito da "Almascience", uma associação que investiga as aplicações inteligentes e sustentáveis da celulose.

Depois de Ana Abrunhosa, Pedro Nuno Santos e Manuel Pizarro, a sombra de um alegado conflito de interesses também atinge a ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato.

O vice-presidente da associação considera que, "provavelmente", não existirá risco de interferência da ministra nas decisões de financiamento, "mas o facto de ela manter interesses, através do marido, nas áreas que está a tutelar é uma questão mal resolvida".

Esta sugestão está em linha, sobretudo, com a opinião do dirigente de que alterar a lei não irá solucionar este tipo de problemas. "Estamos constantemente a rever as várias leis que regulam esta matéria. A mais recente é de 2019, foi revista todos os anos desde que foi aprovada e isso não resolve o assunto", explica.

De acordo com o dirigente, "o que a lei precisa de fazer é criar, desejavelmente, um organismo independente que faça, caso a caso, avaliações de conflitos de interesses, de problemas éticos".

Para João Paulo Batalha, deveria existir uma entidade que fizesse "o aconselhamento dos responsáveis políticos sobre a melhor forma de proceder face a esses conflitos de interesses". "No limite, imponha remédios ou sanções para quem não tenha uma boa conduta ética."

A gestão deste tipo de impasses deverá ser, assim, colocada num órgão externo, e "não nas mãos de quem está no conflito de interesses", sublinha.

"Tentar pôr tudo dentro da lei é a guerra perdida que nós temos há vários anos em Portugal", sumariza o vice-presidente da Frente Cívica.