Marcelo pede desculpa pelas declarações sobre abusos. "A minha intenção não foi ofender"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu desculpa pelas suas declarações sobre o número de casos de abusos de menores ligados à Igreja.

"A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse, mas se porventura entenderam, uma que seja das vítimas, que está ofendida, eu peço desculpa por isso, não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era exatamente o contrário, temer que muitas vítimas que por medo não tivessem falado e o número que devia ser ainda mais alto tivesse ficado por onde ficou", justificou.



Em causa estão as declarações do Presidente da República que, na terça-feira, considerou que o número de casos de abusos sexuais na Igreja Católica não é "particularmente elevado", comparando com "outros países, e com horizontes mais pequenos", onde "houve milhares de casos".

Estas declarações foram mal recebidas por vários quadrantes políticos.

