Diploma da Interpol e Europol. Ministra rejeita perigo de interferência nas investigações

O Governo rejeitou esta quinta-feira perigo de interferência nas investigações em curso na sequência da passagem dos gabinetes da Europol e da Interpol para o Secretário Geral do Serviço de Informações de Segurança (SIS), considerando que “tudo está a funcionar normalmente" com as alterações do PS para o Sistema de Segurança Interna.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confrontada com as dúvidas manifestadas pelo Parlamento Europeu em carta enviada ao primeiro-ministro, e que a Renascença revelou, manifestou-se confiante na lei aprovada.

“O Governo, aquando da apresentação na Assembleia da República dessa proposta de lei, tornou muito clara a sua posição sobre essa matéria, rejeitando qualquer perigo dessa interferência. Não há nenhuma razão para duvidar dessa explicação que foi feita.”